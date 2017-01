Governo de Angola aprova linha de crédito para jovens empresários

O governo de Angola aprovou quinta-feira a constituição de uma linha de crédito no valor de 24 milhões de dólares para financiar projectos de jovens empresários, sendo que o montante máximo para cada projecto será de 200 mil dólares, anunciou quinta-feira em Luanda o ministro da Juventude e Desportos.

No final da reunião conjunta das Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros, o ministro Albino da Conceição precisou que o encontro aprovou o projecto de decreto presidencial que estabelece o Regulamento da Linha de Crédito de Apoio ao Empreendedor Jovem (Projovem), que será assegurado pelo Banco de Desenvolvimento Angola (BDA).

O ministro disse também pretender-se com este programa dar cumprimento a algumas das solicitações feitas pela juventude durante o Fórum Nacional de Auscultação dos Jovens, realizado em 2013, no quadro do Plano Nacional de Desenvolvimento, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Albino da Conceição clarificou que a linha de crédito vai enquadrar actividades no âmbito da hotelaria e turismo, comércio, prestação de serviços, indústria, agricultura, pecuária e pescas, tecnologias de informação, comunicações e iniciativas culturais.

O projecto terá como elementos operadores entidades ligadas ao Conselho Nacional da Juventude, Instituto Nacional da Juventude e Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. (Macauhub)

