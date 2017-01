Angola inicia exportação de mangas para Portugal

Um navio atracado no porto do Namibe, sul de Angola, segue dentro de dias para Portugal transportando um carregamento de 35,7 toneladas de mangas produzidas numa exploração agrícola no município da Baía Farta, em Benguela, informou o agricultor Victorino Marques.

O agricultor disse à agência noticiosa Angop que a exportação daqueles frutos para o mercado português resulta de uma parceria estabelecida com uma empresa portuguesa ligada ao comércio internacional de produtos hortofrutícolas.

A exploração agrícola ocupa uma área de 92 hectares e tem uma produção que ronda entre 1500 e 1600 toneladas, disse Victorino Marques, que acrescentou ter-se o projecto iniciado em 2010, contando actualmente com 18 variedades de manga.

“Em 2010 plantámos 18 mil pés de mangas, no segundo ano fizemos a primeira colheita em pequena escala e, a partir do terceiro ano, o destino foi o mercado interno”, disse o agricultor que esclareceu que o carregamento para Portugal é um excedente de produção.

Angola iniciou em Maio de 2016 a exportação para Portugal de banana, processo que se iniciou com o envio de frutos produzidos na exploração agrícola Agro-Industrial Bacelinho, localizada no município do Lobito. (Macauhub)

