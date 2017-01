Banco Angolano de Investimento pretende financiar relançamento do parque industrial do Huambo

O Banco Angolano de Investimento (BAI) pretende financiar o relançamento do parque industrial da província do Huambo, que, neste momento, está praticamente parado, afirmou quarta-feira a administradora com o pelouro da concessão de crédito Inokcelina dos Santos.

A administradora, ao dirigir-se a empresários presentes numa palestra sobre política de crédito no BAI, afirmou que o relançamento do parque industrial deverá ser feito através de capital de risco, de acordo com a agência noticiosa Angop.

“O parque industrial da província está praticamente inactivo, podendo ser relançado através de operações de capital de risco, em que os investidores entram no capital a prazo e pelo tempo necessário para que o negócio possa avançar isoladamente”, disse ainda a administradora.

Inokcelina dos Santos disse também que as condições estão criadas para se investir e possibilitar que a província regresse aos níveis de produção agrícola, de pecuária e industrial que já teve há alguns anos.

A administradora do BAI defendeu que os empresários devem procurar estabelecer parcerias com o Estado, atendendo ao facto de poderem passar a ter acesso a linhas de crédito que “abrem um leque de oportunidades para aqueles que têm menos capital.” (Macauhub)

