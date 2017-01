Portugal inicia emissão de dívida pública em 2017

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de Portugal contratou os bancos Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Novo Banco e Société Générale para realizar a primeira emissão de obrigações a 10 anos de 2017, noticiou a agência financeira Bloomberg.

O Tesouro português espera angariar 3000 milhões de euros com esta emissão sindicada, tendo o Jornal de Negócios afirmado que a taxa de juro a pagar por Portugal deverá situar-se à volta de 4,25%.

Esta emissão era já esperada pelo mercado, tendo sido uma das razões para o recente agravamento do risco de Portugal, que fez com que a taxa de juro implícita nas obrigações a 10 anos ultrapasse 4,0%.

O Tesouro português espera emitir este ano entre 14 e 16 mil milhões de euros em obrigações, através de “emissões mensais”, de acordo com o programa de financiamento divulgado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

O Banco de Portugal informou no início do ano que a dívida pública do país situava-se em 241,8 mil milhões de euros no final de Novembro de 2016, uma redução de 1,3 mil milhões de euros relativamente a Outubro do mesmo ano. (Macauhub)

