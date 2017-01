Governo vai impulsionar integração da plataforma de Macau na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O governo de Macau vai dar um novo impulso à integração da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, anunciou o Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

O Secretário, que falava terça-feira por ocasião de uma recepção do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, disse que o governo continua empenhado em assegurar toda a colaboração e apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau e em aprofundar a construção em Macau de uma plataforma com vista à promoção do intercâmbio e da cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Leong Vai Tac garantiu ainda que em 2017 o governo vai coordenar os trabalhos relacionados com o estabelecimento, em Macau, da sede do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa e acelerar a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, dos “Três Centros”, da plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa e do Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O Secretário revelou ainda que o governo vai estudar a construção de uma base “offshore” para a inovação e empreendedorismo entre a China e os países de língua portuguesa, promover a acreditação da medicina tradicional chinesa, estabelecer uma feira independente em Macau denominada Pavilhão dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa”, reforçar a cooperação sino-lusófona no “Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas”, acelerar a criação do regime do seguro de créditos para importação, exportação e transporte de mercadorias e estudar a concessão de subsídios às empresas para pagamento de uma parcela do prémio do respectivo seguro.

Leong Vai Tac anunciou também que o governo de Macau vai apoiar a organização de uma visita ao Brasil para os representantes das províncias e regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas para promover a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa e organizar actividades de intercâmbio económico e comercial entre as empresas dos países de língua portuguesa, do interior da China e dos países situados no espaço de “Uma Faixa, Uma Rota.”

O Secretário recordou que o governo de Macau vai dar resposta a todas as decisões tomadas durante a 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, realizada em Outubro de 2016, onde o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang anunciou uma série de medidas de apoio ao papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa. (Macauhub)

