Fundo de investimento China/Brasil começa a financiar projectos em Março

O Brasil e a China pretendem que o fundo de investimento conjunto com uma dotação de 20 mil milhões de dólares comece a financiar projectos de infra-estruturas a partir de Março, afirmou o secretário de assuntos internacionais do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão do Brasil.

Jorge Arbache, citado pela agência financeira Reuters, disse que os dois países querem que o fundo criado em 2016 financie a construção de linhas de caminho-de-ferro que estabeleçam a ligação entre as regiões produtoras de soja e de milho do Brasil e os portos exportadores.

O memorando de entendimento que permitiu a constituição de um fundo de investimento destinado a financiar projectos de infra-estrutura na economia brasileira foi assinado em Pequim por Jorge Arbache em Outubro de 2016, tendo ficado decidido que o fundo teria uma dotação inicial de 20 mil milhões de dólares, sendo que 15 mil milhões seriam a contribuição chinesa e os restantes 5 mil milhões de dólares a contribuição brasileira.

A contribuição brasileira é garantida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e pela Caixa Económica Federal.

O secretário adiantou que, contrariamente a outros fundos criados pela China, as decisões de financiamento relacionadas com este fundo serão tomadas em função das prioridades estratégicas dos dois países.

Jorge Arbache disse também que os recursos de que o fundo foi inicialmente dotado podem vir a ser reforçados nos próximos anos, caso o modelo de negócio delineado venha a revelar-se bem sucedido.

O secretário de assuntos internacionais do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão do Brasil disse ainda que os dois governos estão a ponderar a criação de um fundo de garantia para ajudar as empresas interessadas em concorrer a projectos, mas acrescentou que estas negociações estão ainda numa fase inicial. (Macauhub)

