Preços aumentam 25,26% em Moçambique em 2016

Os preços em Moçambique fecharam 2016 com um aumento acumulado de 25,26%, valor que representa um dos mais elevados aumentos do custo de vida no país no decurso dos últimos anos, de acordo com dados publicados segunda-feira em Maputo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda que os preços registaram um aumento de 3,47% em Dezembro e que a taxa de inflação medida pela média dos índices dos últimos 12 meses sobre os 12 meses imediatamente anteriores atingiu 19,85%.

A inflação acumulada ficou, não obstante o seu elevado valor, abaixo das previsões do Banco de Moçambique, que inicialmente previu um aumento dos preços a rondar 30% e posteriormente reviu essa previsão em baixa para 27%.

Em termos acumulados, a classe de despesa Alimentação e Bebidas não Alcoólicas foi a principal responsável leva tendência geral de aumento dos preços, representando 17,09 pontos percentuais do valor verificado.

Os preços subiram em praticamente todos os meses, com a excepção de Maio, tendo Novembro e Dezembro sido aqueles em que se verificaram maiores aumentos, tanto de produtos alimentares como da electricidade.

Parte do aumentos dos preços ficou a dever-se à desvalorização da moeda nacional, o metical, face às principais divisas, nomeadamente o dólar e o rand da África do Sul. (Macauhub)

