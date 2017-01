Resultados do Censo de Empresa em Moçambique divulgados em Janeiro

Os resultados do Censo de Empresas, operação estatística que foi realizada entre 2015 e 2016, serão divulgados este mês de Janeiro, informou o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.

“O Censo de Empresas é uma operação estatística que tem por objectivo recolher dados sobre a estrutura e a implantação territorial de infra-estruturas económicas e sociais para um melhor conhecimento da universalidade das suas actividades”, lê-se no comunicado divulgado pela Direcção de Estatísticas Sectoriais e de Empresas (DESE) do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.

A recolha de dados decorreu em duas fases, tendo a primeira, que abrangeu a região sul, decorrido de Setembro de 2015 a Fevereiro de 2016 e a segunda, entre Maio e Setembro de 2016, coberto as províncias do centro e norte do país.

No total, foram registadas 48 518 unidades económicas, entre empresas, estabelecimentos e instituições sem fins lucrativos.

A Direcção de Estatísticas Sectoriais e de Empresas escreveu ainda que a informação recolhida será utilizada para a construção/actualização do Ficheiro das Unidades Estatísticas (FUE), a fim de contribuir para melhorar a produção e acessibilidade de estatísticas económicas de qualidade. (Macauhub)

