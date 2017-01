Correctora Aon agrava risco soberano de Moçambique

Moçambique foi o único país na África a sul do Saara a ver o Risco Político, Risco de Incumprimento e Transferências Externas a degradarem-se para Elevado, de acordo com a análise feita pela correctora de seguros de risco Aon (https://www.riskmaps.aon.co.uk/).

Os analistas desta consultora de risco, que anualmente elabora um mapa sobre o risco político de quase todos os países, escreveram que devido à deterioração da notação de risco geral ocorrida no último trimestre de 2016 Moçambique de uma classificação de “Médio-Elevado” para “Elevado.”

Na actualização do trimestre, os analistas escrevem que “Moçambique atravessa uma crise de dívida, exacerbada pela descoberta de fraude governamental e a subsequente suspensão do financiamento e ajuda internacionais, incluindo do programa de assistência do Fundo Monetário Internacional (FMI).”

Lembrando as dívidas contraídas por empresas públicas e escondidas da contabilidade oficial do país, os analistas da AON antecipam dificuldades a curto e médio prazo, não só no pagamento das dívidas mas também no ambiente de negócios em Moçambique.

“A auditoria internacional em curso deverá revelar que os níveis de dívida actuais são insustentáveis, o que quer dizer que mais reestruturações de dívidas vão ser necessárias”, lê-se no relatório, que acrescenta “tal pode minar o ambiente de negócios para os empresários internacionais.”

O Mapa de Risco Político, cuja mais recente actualização trimestral foi agora divulgada, analisa cerca de 160 países e territórios através de 168 indicadores. (Macauhub)

