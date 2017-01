Banco de Poupança e Crédito retoma crédito à economia em Angola

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) vai retomar a concessão de crédito à economia ao longo do primeiro trimestre de 2017, anunciou recentemente o presidente da Comissão Executiva, Zinho Baptista.

O BPC anunciou em meados de 2015 a suspensão da concessão de crédito à economia, tendo sido na altura apresentadas como razões a redução de recursos devido à baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

No referido período, o Estado passou a arrecadar menos receitas com a venda do petróleo e, por via disso, poucos fundos passaram a estar disponíveis no BPC, maior operador do Estado para emprestar às empresas e famílias e que apresenta a mais elevada taxa – 23% – de crédito malparado ou vencido a mais de 90 dias do sistema financeiro angolano.

O Banco de Poupança e Crédito tem como accionistas o Ministério das Finanças, em representação do Estado angolano, a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas e o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Na quarta-feira, o BPC aumentou 442 para 444 pontos de atendimento a cobertura da instituição a nível nacional, com a abertura, em Luanda, de dois novos balcões.

A instituição informou que a abertura dos dois balcões visa optimizar os canais de distribuição e melhorar os serviços prestados aos clientes do maior banco público de Angola, que em Luanda soma 163 pontos de atendimento. (Macauhub)

