Banco de Portugal escolhe fundo Lone Star para comprar Novo Banco

O fundo de investimento Lone Star é o candidato mais bem posicionado para comprar o Novo Banco e vai passar à fase seguinte de negociação, a derradeira no processo de venda da instituição que herdou os activos considerados de qualidade do falido Banco Espírito Santo, informou o Banco de Portugal.

Nesta segunda tentativa de venda os investidores do consórcio Apollo/Centerbridge não estão liminarmente afastados, mas só terão hipóteses de vir a tomar conta do Novo Banco no caso de as negociações com o Lone Star fracassarem.

“Com base nos elementos disponíveis nesta data”, afirma-se num comunicado do Banco de Portugal, “o potencial investidor Lone Star é a entidade mais bem colocada para finalizar com sucesso o processo negocial tendente à aquisição das acções do Novo Banco e decidiu convidá-lo para um aprofundamento das negociações.”

No final das negociações, o Banco de Portugal apresentará uma proposta ao governo, que poderá aceitá-la ou não, tendo o ministro das Finanças mencionado já a possibilidade de nacionalizar o Novo Banco.

A proposta da Lone Star visa a compra de 100% do Novo Banco por 750 milhões de euros, seguida da aplicação de mais 750 milhões na instituição, com a criação da uma entidade paralela para colocar activos de má qualidade.

Pelo caminho ficou a sociedade China Minsheng Investment devido ao facto de não ter apresentado em devido tempo as garantias necessárias. (Macauhub)

