Angola aumenta divulgação externa das potencialidades turísticas

O Instituto de Fomento Turístico (Infotur) de Angola inicia dia 18 de Janeiro na Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) uma campanha de promoção externa que visa atrair milhares de turistas e investidores internacionais para o sector, de acordo com um comunicado divulgado em Luanda.

No comunicado, o director do Infotur, Eugénio Clemente, informa que a estratégia do instituto para 2017 assenta em três pilares, que são a participação nas maiores feiras internacionais do sector, a realização de campanhas internacionais de promoção e a “descoberta de destino Angola por operadores turísticos internacionais.”

“Esta nova estratégia está mais orientada para o mercado e começa a ser executada na Fitur, estando nós a melhorar a nossa oferta para competirmos com os nossos vizinhos”, lê-se no documento.

Eugénio Clemente anunciou que o Instituto que dirige pretende participar este ano nas feira internacionais de turismo de Madrid, Lisboa e Berlim e realizar acções de promoção internacionais sobre as oportunidades de negócios no sector do turismo em Angola.

Depois de em 2016 ter direccionado a sua estratégia para o mercado interno, com a realização de uma série de acções que visavam divulgar o potencial turístico do país, formação de operadores e divulgação das oportunidades de negócio que o sector apresenta, o Infotur considera 2017 um ano de promoção externa do destino Angola. (Macauhub)

