Produção de diamantes da Sociedade Mineira de Catoca de Angola atinge 7,2 milhões de quilates em 2016

O restabelecimento de relações diplomáticas entre a República Popular da China e São Tomé e Príncipe, após uma interrupção de quase duas décadas, culmina um movimento de aproximação que se acentuou desde 2014 e abre perspectivas de importantes investimentos chineses no arquipélago.

A 26 de Dezembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros são-tomense, Urbino Botelho, subscreveu com o seu homólogo chinês uma declaração anunciando “restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países e envidar todos os esforços no sentido de instalar a breve trecho representações diplomáticas ao nível de embaixador, nas respectivas capitais.” … Mais