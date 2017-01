China Road and Bridge Corporation constrói ponte em Macau

A empresa China Road and Bridge Corporation vai conceber e construir a ponte de ligação entre a ilha fronteiriça artificial da ponte Hong Kong/Zhuhai/Macau e a Zona A dos novos aterros urbanos em Macau, de acordo com um despacho do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial, com data de 2016.

A empreitada tem um custo global de 135,3 milhões de patacas (16,9 milhões de dólares) indo ser realizada ao longo de três anos económicos, com conclusão prevista para 2018.

O governo de Macau, que pagou 13,5 milhões de patacas em 2016, terá este ano de pagar 50 milhões de patacas e os restantes 71,7 milhões de patacas em 2018.

Os novos aterros urbanos ficam localizados entre a região oriental da península de Macau, junto ao terminal marítimo do Porto Exterior e ao Reservatório e a ilha artificial onde irão funcionar os serviços associados à ponte Hong Kong/Zhuhai/Macau, que deverá entrar em funcionamento em 2018. (Macauhub)

