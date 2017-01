Brasileira Andrade Gutierrez Engenharia ganha obra em Angola

A empresa brasileira Andrade Gutierrez Engenharia informou ter obtido um contracto de 82 milhões de dólares para a conclusão das obras de recuperação, expansão e modernização da pista do aeroporto da cidade de Dundo, capital da província de Lunda Norte, em Angola.

A empresa informou ainda ter a assinatura do contracto de adjudicação tido lugar dia 26 de Dezembro no Ministério das Finanças de Angola e que participou activamente na montagem da linha de crédito, em colaboração com o governo de Angola.

O financiamento será garantido por um sindicato de bancos internacionais liderados pelo KFW Ipex-Bank (Alemanha) e inclui a participação do Banco de Desenvolvimento da África do Sul (DBSA, na sigla em inglês) e do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, Espanha), entre outras instituições como co-signatárias.

Esta linha de crédito permitirá, de acordo com a empresa brasileira, que o governo de Angola pague os valores devidos por trabalhos já realizados e garanta o pagamento da obra, cuja conclusão está prevista para Outubro de 2017. (Macauhub)

