Banco de Portugal anuncia vencedor do concurso de compra do Novo Banco

O Banco de Portugal deverá anunciar hoje qual o vencedor, se algum, ao concurso de venda do Novo Banco, a instituição financeira que herdou os activos considerados de qualidade do falido Banco Espírito Santo, de acordo com a imprensa portuguesa.

O Jornal de Negócios escreveu que a sociedade China Minsheng Investment perdeu qualquer hipótese ao não ter apresentado em devido tempo as garantias necessárias, estando o Novo Banco a ser agora disputado pelo consórcio Apollo/Centerbridge e pelo fundo norte-americano Lone Star.

A data para anúncio do vencedor decorre do facto de a validade da proposta do fundo Lone Star terminar precisamente hoje, 4 de Janeiro, devendo o Banco de Portugal tomar uma decisão sobre quem irá comprar a instituição bancária, podendo dar-se o caso de o banco central não validar qualquer das propostas.

A imprensa portuguesa escreveu que o fundo Lone Star apresentou uma proposta de 750 milhões de euros pela compra da totalidade do capital do Novo Banco, que seria seguida de uma entrada de dinheiro fresco em igual montante.

A resolução do Banco Espírito Santo custou 4900 milhões de euros, 3900 milhões dos quais aplicados pelo Fundo de Resolução, tendo a diferença ficado a cargo do sistema financeiro. (Macauhub)

