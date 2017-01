Moedas de Angola e Moçambique entre as que mais se desvalorizaram ao nível mundial em 2016

As moedas nacionais de Angola e Moçambique estão entre as dez que mais se desvalorizaram ao longo de 2016, com o kwanza a cair quase 20% e o metical a perder mais de 30%, de acordo com a agência financeira Bloomberg.

As moedas de Angola e de Moçambique, os dois maiores países de língua portuguesa em África, estão entre as dez piores, só superadas pelas moedas da Nigéria, Venezuela, Suriname e Egipto, no caso de Moçambique, que teve uma desvalorização de 33,2%.

Angola, cujo kwanza desvalorizou-se 18,9% durante os últimos doze meses, ficou ligeiramente melhor do que Moçambique, à frente das moedas da Mongólia, Congo e Serra Leoa.

Angola e Moçambique enfrentam um significativo abrandamento económico decorrente da quebra dos preços das matérias-primas, nomeadamente do petróleo, e do arrefecimento do crescimento mundial.

O Fundo Monetário Internacional prevê que Angola registe um crescimento de 1,5% este ano, enquanto a previsão de expansão económica para Moçambique aponta para 5,5%. (Macauhub)

