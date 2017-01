Fundo da China investe em aproveitamentos hidroeléctricos no Brasil

O Fundo da China para Investimento na América Latina comprou uma participação em aproveitamentos hidroeléctricos no estado de São Paulo, recém-adquiridos pelo grupo China Three Gorges, de acordo com um comunicado da subsidiária brasileira do grupo norte-americano Duke Energy.

O grupo China Three Gorges pagou 946,702 milhões de dólares por 99,06% do capital social da Duke Energy International Geração Paranapanema, transacção que ficou concluída na passada quinta-feira.

Posteriormente, acrescentou a subsidiária do grupo norte-americano, a CTG vendeu ao Fundo da China para Investimento na América Latina um terço do negócio ao mesmo preço por acção envolvido na transacção inicial.

A Duke Energy informou ainda que a participação vendida ao fundo chinês representa apenas uma aplicação de capitais, não indo o Fundo ter qualquer intervenção nos destinos da empresa.

O Fundo da China para Investimento na América Latina está nomeadamente envolvido, em parceria com a China Railway Engineering Group n.10, na construção e gestão do Porto Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), em associação com o governo do estado e a empresa Bahia Mineração (Bamin). (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: