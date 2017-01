Finanças de Moçambique superam meta de arrecadação de impostos em 2016

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) arrecadou 173 mil milhões de meticais (2395 milhões de dólares) em impostos em 2016, mais do que os 165 mil milhões previstos, informou a presidente da instituição, citada pela imprensa moçambicana.

Amélia Nakhare salientou o facto de a colecta fiscal ter superado o valor inicialmente previsto, “para mais num ano marcado por encerramento de empresas e por uma crise económica e financeira profunda.”

A presidente da AT reconheceu que a instituição que dirige tem fragilidades, atendendo a que apenas uma minoria dos moçambicanos paga impostos, “o que interfere de forma negativa na capacidade de arrecadação fiscal do Estado.”

Os desafios da instituição para 2017 são, de acordo com Amélia Nakhare, a redução do tempo de desembaraço aduaneiro no porto de Maputo e a redução do contrabando de bebidas alcoólicas, que representa cerca de 60% do produto que se encontra à venda em Moçambique. (Macauhub)

