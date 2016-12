Porto de Cabinda, Angola, processa mais de 16 mil contentores em 2016

O porto de Cabinda, em Angola, processou mais de 16,7 mil contentores carregados e vazios em operações de embarque e desembarque realizadas ao longo de 2016, informou o presidente da Empresa Portuária de Cabinda, a sociedade gestora do porto.

Manuel Nazareth Neto, ao efectuar o balanço das actividades realizadas durante o ano prestes a findar, disse que o porto movimentou 301,6 mil toneladas de carga diversa e registou um tráfego de 486 navios de longo curso, de cabotagem e petroleiros.

O presidente da Empresa Portuária de Cabinda disse ainda que apesar da carga em contentores em 2016 ter caído cerca de 46%, relativamente a igual período de 2015, “os resultados foram satisfatórios na movimentação vertical”, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Em 2017, a sociedade gestora espera que o porto processe 315,8 mil toneladas de carga geral em resultado de um tráfego de 536 navios.

A sociedade gestora pretende continuar em 2017 as obras de construção do novo porto de águas profundas na região do Caio Litoral, bem como a edificação do quebra-mar e do terminal de passageiros.

A lista de projectos para 2017 inclui o reforço dos efectivos de segurança, a formação dos recursos humanos e aquisição de novos equipamentos de movimentação vertical/horizontal de carga. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: