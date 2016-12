Mais de metade da população de Angola residirá em centros urbanos em 2017

Mais de 17 milhões de pessoas, cerca de 60% da população de Angola em 2017, residirão em centros urbanos, de acordo com as previsões efectuadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no estudo Projecção da População de Angola 2014-2050.

Por seu turno, a população rural será de 10,35 milhões de pessoas, tendo o INE informado que a população masculina rondará 5 milhões de pessoas.

Em termos globais, a população de Angola deverá atingir 28,36 milhões de pessoas em 2017, sendo que a população masculina será composta por 13,4 milhões de pessoas.

Para a realização deste estudo, o INE contou com a colaboração do Ministério da Saúde, assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ICF Internacional, através do Programa de Inquéritos Demográficos e de Saúde (Programa Demographic and Health Survey-DHS) e do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP).

O estudo Projecção da População de Angola 2014-2050 estima que a população do país será de 67,92 milhões de habitantes no final do período em análise. (Macauhub)

