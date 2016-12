Duke Energy conclui venda de empresa no Brasil ao grupo China Three Gorges

A Duke Energy International, subsidiária do grupo norte-americano Duke Energy, concluiu a venda da totalidade do capital da Duke Energy Geração Paranapanema ao grupo estatal China Three Gorges, de acordo com uma informação ao mercado divulgada quinta-feira.

O comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indica que o grupo chinês pagou por 99,06% do capital social com direito a voto 946,702 milhões de dólares, ou cerca de 10,55 dólares por acção.

Nos termos da lei das sociedades anónimas, o grupo China Three Gorges terá agora de realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) a fim de adquirir as restantes acções ordinárias e preferenciais da Duke Energy ainda em circulação.

A Duke Energy Geração Paranapanema opera e administra 10 aproveitamentos hidroeléctricos, oito ao longo do rio Paranapanema, entre os estados de São Paulo e Paraná, e duas pequenas centrais hidroeléctricas, localizadas no rio Sapucaí-Mirim, nas cidades de Guará e São Joaquim da Barra, em São Paulo.

O grupo norte-americano, que está a desinvestir na América Latina para se concentrar no mercado dos Estados Unidos, entrou no Brasil em Julho de 1999 com a aquisição da Companhia de Geração de Energia Eléctrica Paranapanema, que foi a primeira empresa de produção de energia da Companhia Energética de São Paulo (CESP) a ser transferida para a iniciativa privada, ao abrigo de um programa estadual de privatização.

A Duke Energy International, que geria as operações no estrangeiro, concluiu no passado dia 20 do corrente a venda dos restantes negócios na América Latina – Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala e Peru ao grupo Orazul Energy (http://orazul.com/). (Macauhub)

