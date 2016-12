Banco Nacional de Angola mantém taxa de juro de referência em 16%

O Banco Nacional de Angola decidiu manter inalteradas as taxas de juro de referência, caso da Taxa BNA que vai fechar o ano em 16%, de acordo com as decisões saídas da última reunião de 2016 da Comissão de Política Monetária.

A Comissão manteve ainda a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,00% e da facilidade permanente de absorção de liquidez a sete dias em 7,25%, de acordo com o comunicado divulgado pelo banco central quinta-feira em Luanda.

O comunicado da reunião realizada a 22 de Dezembro informa que os membros da Comissão constataram uma aceleração da inflação no mês de Novembro, que é explicada pelo aumento pontual do preço administrado das telecomunicações.

A nota adianta que a inflação mensal em Novembro passado foi de 2,13%, contra 1,79% no mês anterior, tendo-se a taxa de inflação dos últimos 12 meses atingido 41,15%.

O BNA informou ainda que em Novembro a taxa Luibor a um dia aumentou de 14,26% para 22,65% e que nas maturidades de três e 12 meses situaram-se em 16,04% e 18,15%.

Por último, a Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola endereçou um apelo para que os agentes económicos contribuam para a estabilidade dos preços na economia. (Macauhub)

