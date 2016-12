Macau promove na China produtos alimentares dos países de língua portuguesa

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) participa na Feira de Promoção e Exposição da Indústria e Comércio & Carnaval entre Guangdong, Hong Kong e Macau 2016 com um pavilhão que procura divulgar o papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, informou a instituição.

O Pavilhão de Macau, com 36 metros quadrados, está centrado na divulgação das informações do Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, estando patentes no local 17 produtos dos países de língua portuguesa, incluindo vinhos, alimentos enlatados e azeites, entre outros.

O IPIM informou ainda que, para se optimizar a função de Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países da Língua Portuguesa de Macau e permitir aos clientes conhecerem presencialmente as oportunidades de cooperação, foi estabelecido um serviço electrónico para aquisição de uma parte dos produtos expostos no Pavilhão de Macau.

Este certame, que encerra dia 8 de Janeiro de 2017 depois de ter aberto as portas dia 23 de Dezembro, é uma organização da Associação de Guangdong para a Promoção da Cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, em cooperação com a Federação das Indústrias Hong Kong.

A presidente substituta do IPIM, Irene V. K. Lau, salientou na cerimónia de inauguração que a cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau no sector das convenções e exposições tem-se intensificado e que os três territórios têm colaborado de modo a cultivar marcas de convenções e exposições de qualidade, integrando os recursos vantajosos e cooperando para realizar convenções e exposições conjuntamente no estrangeiro, reforçando a parceria em diversos aspectos. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: