Luxemburgo aumenta ajuda financeira a Cabo Verde

O Luxemburgo vai aumentar de 49 milhões para 52 milhões de euros a sua ajuda a Cabo Verde ao longo dos próximos cinco anos, além dos dez milhões de euros para o Grupo de Apoio Orçamental, de acordo com a Radiotelevisão Caboverdiana (RTC).

A RTC adiantou que aqueles valores foram anunciados terça-feira pela encarregada de negócios do Luxemburgo em Cabo Verde, Angèle da Cruz, durante uma visita de cortesia ao ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia.

Angèle da Cruz anunciou ainda que o Grão Ducado vai desbloquear a segunda parcela do Apoio Orçamental referente ao ano de 2016, no valor de 1 milhão de euros.

“O Luxemburgo faz parte do Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde e no ano passado assinámos um novo acordo onde é previsto um apoio de 10 milhões de euros no período 2016/2020”, destacou Angèle da Cruz, citada pelo jornal Expresso das Ilhas.

A decisão de pagar a segunda parcela foi anunciada pelo governo do Luxemburgo após este ter avaliado “positivamente” a aplicação do financiamento feito ao arquipélago, nomeadamente no sector de ensino técnico profissional. (Macauhub)

