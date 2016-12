Empresa da China inicia construção de porto de pesca e hotel na Guiné-Bissau em Março de 2017

A empresa chinesa Fujian Shiahai inicia em Março de 2017 a construção do porto de pesca e de um hotel na localidade de Prabis, no norte da Guiné-Bissau, anunciou este fim-de-semana o representante local da empresa, Fodé Djassi.

Fodé Djassi adiantou que da parte chinesa estão criadas todas as condições, nomeadamente o capital necessário para financiar as obras em Prabis, faltando apenas que as autoridades da Guiné-Bissau aprovem os pedidos de autorização apresentados.

O presidente da empresa chinesa, Yan Macky, que na altura entregava prendas de Natal às crianças daquela localidade, justificou a escolha da Guiné-Bissau para a realização deste investimento “com o acolhimento caloroso que recebeu no país.”

As obras de construção do porto de pesca e de um hotel, cujos custos não foram divulgados, irão empregar, pelo menos, três mil pessoas, entre técnicos chineses e trabalhadores guineenses. (Macauhub)

