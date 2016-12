China isenta de taxas alfandegárias bens produzidos em Macau

As exportações para a China continental de bens produzidos em Macau ficarão isentas de taxas alfandegárias a partir de 1 de Janeiro de 2017, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças da China.

Os benefícios atribuídos a Macau são extensivos a Hong Kong e estão incluídos num programa de ajustamento das importações, que inclui reduções das taxas alfandegárias para bens produzidos em países como a Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, Peru, Costa Rio, Suíça, Islândia e Coreia do Sul.

As taxas alfandegárias para produtos originários de Singapura, do Chile e da Associação das Nações do Sudeste Asiático bem como alguns países da Comissão Económica e Social para a Ásia e Pacífico (Índia, Laos, Sri Lanka, Tailândia, Filipinas e Mongólia) manter-se-ão inalteradas.

O comunicado do Ministério das Finanças informou ainda que esta remodelação teve origem na procura elevada por bens de equipamento avançado, matérias-primas e energia.

As taxas alfandegárias de bens como o atum bem como de componentes para a indústria farmacêutica serão revistas em baixa a fim de aumentar a capacidade de escolha dos consumidores e de contribuir para a melhoria da saúde da população. (Macauhub)

