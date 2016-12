População de Angola excederá 67 milhões de habitantes em 2050

Angola terá uma população estimada em 67,92 milhões de habitantes em 2050, de acordo com a Projecção da População 2014-2050 elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola e quinta-feira apresentada em Luanda.

O documento foi apresentado pela técnica do INE, Eliana Quintas, que adiantou que nessa data haverá 33,54 milhões de homens e 34,87 milhões de mulheres, sendo que mais de 40 milhões residirão nos centros urbanos e os restantes 27,89 milhões nas zonas rurais.

Eliana Quintas disse ainda que a densidade populacional de Angola mais do que duplicará face aos 21,5 habitantes por quilómetro quadrado de 2014 para 54,5 habitantes por quilómetro quadrado.

A projecção da população total do país, rural e urbano, e de cada província, assim como as características demográficas foram estimadas através do programa RUPAGG desenvolvido pelo Departamento de Censos dos Estados Unidos da América, destinando-se a disponibilizar informação desagregada sobre a evolução da população angolana por grupos etários, sexo e área de residência.

Para a elaboração da Projecção da População 2014-2050, o INE contou com a colaboração do Ministério da Saúde, assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ICF Internacional, através do Programa de Inquéritos Demográficos e de Saúde (“Demographic and Health Survey”) e do Fundo das Nações Unidas para a População.

O Censo da População e Habitação de 2014 revelou que a população de Angola era nesse ano de 25,78 milhões de habitantes, dos quais 12,49 milhões do sexo masculino.

(Macauhub)

