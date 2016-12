Angola introduz alterações na pesca industrial em 2017

As relações entre a China e os países de língua portuguesa foram marcadas em 2016 pela 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, que reforçou a importância da Região Administrativa Especial, do da moeda chinesa e das parcerias industriais.

A quebra do preço das matérias-primas afectou as economias de Brasil, Angola e Moçambique e traduziu-se numa redução das trocas comerciais destes países com a China, mas também numa diversificação da relação, coincidindo com a nova política do governo central da China para África. … Mais